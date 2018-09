Peeters is persoonlijke aanvallen De Wever beu

Hij woont niet in Antwerpen, hij resideert er. Dat verwijt slingert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) andermaal naar het hoofd van concurrent Kris Peeters (CD&V).

In een interview in Gazet Van Antwerpen is De Wever scherp voor Kris Peeters, omdat hij verhuisd is naar Antwerpen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand.

'Hij is de enige huurder in Antwerpen, de enige van de 250.000 die op twintig kilometer buiten Antwerpen een villa bezit 'om in de tuin te kunnen zitten'. Geen enkele andere bewoner heeft dat. Daarin is hij uniek.'

De Wever gaat verder. 'Hij woont hier niet, hij resideert hier. Ik hoef dat als Antwerpenaar niet te pikken. Als je een nieuwe wereld wilt veroveren, moet je je schepen durven verbranden.'