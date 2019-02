Permanente burgerinspraak in Duitstalig België is wereldprimeur

Het project gaat verder dan de voorbeelden in landen zoals Ierland en Polen.

Na de verkiezingen van 26 mei zal een permanente raad van 24 burgers worden geloot, die over allerhande thema's advies zal kunnen uitbrengen aan het parlement. De adviezen zijn niet-bindend, maar het parlement moet het naast zich neerleggen van een advies motiveren.

Representatief

Voor die adviezen baseert de raad zich op de aanbevelingen van burgerpanels, samengesteld uit maximaal 50 uitgelote burgers die ouder dan 16 jaar zijn. De samenstelling van die panels moet representatief zijn op het vlak van geslacht, leeftijd, opleiding en woonplaats. Er kunnen nog criteria bijkomen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van landbouwers als het over landbouw gaat.

Primeur

Elders, bijvoorbeeld in het Poolse Gdansk, bestaat ook een dergelijke burgerparticipatie, maar in het oosten van België krijgt de rol die de burgers spelen een permanent karakter en dat maakt er een wereldprimeur van.

Het besluit van het Duitstalige parlement baseerde zich op een model ontwikkeld door onderzoekers van de G1000 in samenspraak met internationale experten op het vlak van deliberatieve democratie.

'Dit is een wereldprimeur. Met deze stap wordt Duitstalig België een laboratorium voor de rest van Europa. Met zijn 76.000 inwoners is het een van de kleinste Europese deelstaten, maar het staat wel op hetzelfde niveau als Noordrijn-Westfalen, Catalonië en Schotland. Laat Europa maar leren van wat in Eupen gebeurt', zegt auteur David Van Reybrouck, een van de drijvende krachten achter de G1000.