Pieter De Crem trekt dan toch CD&V-lijst

Bij de lijstvorming van CD&V in november 2018 had hij zich wel nog kandidaat gesteld om de Europese lijst te trekken. Hij wilde daarmee het signaal geven dat vicepremier Kris Peeters na zijn slechte score in Antwerpen het lijsttrekkerschap voor Europa niet verdiende.

Rechten en plichten

'In aanloop naar de verkiezingen is de politieke context nog steeds in voortdurende beweging. Ik merkte hierover groeiende ongerustheid, bij onze gezinnen en ondernemers die zich zorgen maken over hun toekomst. De vrees voor een zeer lange federale regeringsvorming is reëel. Het is voor mij duidelijk dat er een absolute nood bestaat aan verantwoordelijk en daadkrachtig beleid, gekaderd in een verhaal van rechten, maar ook duidelijke plichten', aldus De Crem.