Planbureau kan verkiezingscampagne maken of kraken

Partijen zullen in hun verkiezingsprogramma’s voorzichtig moeten zijn met wat ze beloven. Want voor het eerst gaat het Planbureau hun belangrijkste programmapunten doorrekenen.

De 13 partijen met een vertegenwoordiger in de Kamer hebben nog tot eind deze maand de tijd om drie tot vijf prioriteiten uit hun programma voor de verkiezingen van 26 mei aan het Planbureau mee te delen. Een maand voor de verkiezingen - op 26 april - zal het Planbureau bekendmaken wat de budgettaire kostprijs van de maatregelen is, hoeveel jobs de verschillende partijen willen creëren, hoe sterk ze de koopkracht willen verhogen... In de tussenperiode worden de voorstellen vertrouwelijk behandeld.

De oefening die bij de partijen intern bezig is, is delicaat. Want het resultaat kan een campagne maken of kraken. Dat beseffen ze op alle partijhoofdkwartieren. Vandaar dat zeer goed wordt afgewogen welke voorstellen worden ingediend.

Meer nadenken

Volgens het Planbureau heeft de oefening als voordeel dat partijen ‘meer dan vroeger nadenken over bepaalde voorstellen’. Een bijkomend voordeel is dat het politieke debat kan gaan over de maatschappelijke keuzes die de partijen willen maken. En niet, zoals in het verleden vaak het geval was, beperkt blijft tot gehakketak over cijfers. Een derde en laatste voordeel van de doorrekening is dat grote beloftes, de zogenaamde luchtkastelen, wellicht niet in de campagne opduiken.

26 april Planbureau Op 26 april maakt het Planbureau de kostprijs van de belangrijkste campagnethema's bekend.

Er zijn evenwel ook nadelen verbonden aan de aanpak van het Planbureau. In principe kunnen partijen ervoor kiezen de maatregelen die het meest kosten niet te laten doorrekenen. Die maken dan wel deel uit van het verkiezingsprogramma, maar de kiezer weet niet hoeveel ze kosten. Een partij kan een maatregel die veel meer kost dan verwacht terugtrekken. Die wordt op 26 april niet bekendgemaakt, luidt de afspraak.