Politieke heibel over verkoop Leuvense Ghelamco-parking

Het Leuvens stadsbestuur ligt onder vuur omdat het 6,5 miljoen euro betaalt voor een parking van de projectontwikkelaar Ghelamco.

Leuven is het decor van een nieuwe politieke vastgoedrel, na eerder Antwerpen en Gent. Kop van jut zijn dit keer de stad Leuven en projectontwikkelaar Ghelamco, die een akkoord hebben over de overname van een parkingtoren aan de Vaartkom. Dat is een ontwikkelingsgebied aan de rand van de stad, waar een volledig nieuwe stadswijk met woningen, kantoren en winkels verrijst.

De parking is een privé-ontwikkeling van Ghelamco. De stad kreeg in 2015 van Ghelamco 400 van de 985 parkeerplekken in ruil voor gronden en de toestemming om studentenkoten aan de Vaartkom te bouwen.

De waarde van de 400 parkeerplekken werd toen geschat op 22.000 euro per plaats. De stad legt drie jaar na de opening nu 6,5 miljoen euro op tafel om de resterende 585 plekken over te nemen van Ghelamco, of 11.000 euro per plek. Dat halveert de waarde van de parkeerplekken sinds 2015.

Hand- en spandiensten

Oppositiepartij Groen stelt zich grote vragen bij de deal. De partij beweert dat de stad hand- en spandiensten verleent aan projectontwikkelaar Ghelamco, die via dochterbedrijf Waterview eigenaar is van de parking.

Waterview zou volgens Groen op de rand van het faillisement balanceren en daarom een exit zoeken uit de zwaar verlieslatende parking. De partij zwaait voor de maand april met een bezettingsgraad tussen 10 en 15 procent. 'Dit is onaanvaardbaar. Het is niet de taak van een stadsbestuur op te treden als depanneur van verlieslatende projecten van ontwikkelaars', stelt Groen-gemeenteraadslid Thomas Van Oppens.

Uit de jaarrekening van Waterview valt niet meteen op te maken dat de vennootschap wankelt. Het bedrijf rapporteert voor het boekjaar 2017 wel 383.000 euro eigen vermogen en 1,6 miljoen euro schulden, waarvan 1,5 miljoen kortlopende schulden op een jaar. Het boekjaar daarvoor bedroeg de schuld nog 5 miljoen. De vennootschap heeft met 168.000 euro weinig inkomsten, tegenover 725.000 euro in 2016. De nettowinst bedroeg 46.000 euro, tegenover bijna een half miljoen euro in 2016.

Ghelamco hanteert een bedrijfsmodel waarbij het vastgoed financiert en bouwt, om daarna door te verkopen aan andere partijen. Voor de bouw van het nieuwe voetbalstadion in Gent kwam er wel zware kritiek door de miljoenenstromen vanuit de stad naar Ghelamco.

Nieuwe parking

De andere oppositiepartijen N-VA en Open VLD springen mee op de kar. 'Dit is te zot voor woorden. De parkeerplekken staan leeg en zullen leeg blijven staan. Het moet gedaan zijn met een beleid op maat van de projectontwikkelaar', stelt N-VA-lijsttrekker Lorin Parys.

De rol van de parking om het verkeer uit de stad te houden, trekt hij sterk in twijfel. 'De bussen van De Lijn aan de Vaartkom rijden enkel richting station en niet naar het station.' Parys wijst ook op de nieuw geplande Bruul-parking van 600 plekken op minder dan een kilometer van de Vaartkom, waar de stad 28 miljoen in investeert. 'Dan rest alleen de vraag: Wat zit hierachter?'

Open VLD-lijsttrekker Rik Daems beschuldigt de stad ervan de aankoop mee te financieren door besparingen bij het OCMW. 'De coalitie van sp.a en CD&V vermindert de dotatie voor het OCMW met 2,9 miljoen euro en sluist de helft van dat bedrag door naar de aankoop van de parking. Geld dat bedoeld zou moeten zijn voor de zwakkeren in de samenleving.'

Much ado about nothing

Het stadsbestuur noemt de hele kwestie much ado about nothing. 'Het geld voor de aankoop van de parking komt uit de algemene begroting. En de korting op de OCMW-dotatie is een gevolg van overschotten op de begroting die wij voor andere zaken willen gebruiken', reageer schepen van financiën Carl Devlies (CD&V).

De heibel over de aankoop van de parking noemt de schepen een opstoot van acute verkiezingskoorts. 'Waterview wil verkopen. De keuze was om hun 585 en onze 400 parkeerplekken gezamenlijk te verkopen aan een privépartner. Maar wij zien de parking als een cruciale factor om de verkeersstromen van en naar de stad te sturen.'

Devlies: 'Het is een bewuste keuze de parking het eerste uur gratis te houden, gevolgd door een tarief van maximaal 6 euro per 24 uur. Dergelijk rendement is voor privépartijen te laag. Daarom is besloten de parking zelf in handen te nemen en een privé-uitbater te zoeken.'

Leegstand tijdelijk

Devlies stelt dat de leegstand tijdelijk is. Het Vaartkom-project is nog maar 30 tot 40 procent gerealiseerd, dus de parking is op de groei gebouwd. En de investering van 6,5 miljoen zal zich volgens hem terugverdienen.

De investeringen in de parkings zullen de stad meer opbrengen dan kosten. Carl Devlies Schepen van Financiën