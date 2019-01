'Stem voor N-VA is gelijk aan shutdown'

Premier Charles Michel is 'geshockeerd' over de uitspraken van N-VA-kopstuk Jan Jambon rond onbestuurbaarheid.

Jan Jambon, de kandidaat-premier van de N-VA, verklaarde afgelopen weekend in De Tijd dat als zijn partij in mei 30 procent haalt, de N-VA in Vlaanderen incontournabel is.

'Het is dan ook moeilijk om federaal zonder ons te regeren. Als dat tot onbestuurbaarheid leidt, is dat maar zo. Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.'

Davos 2019 De Tijd is in Davos en brengt de hele week verslag uit. Volg het op tijd.be/davos

Premier Michel reageert geshockeerd op die uitspraken. Dat deed hij vanop het Wereld Economisch Forum in Davos. 'Ik vind dat bijzonder raar en ongelooflijk', zei de eerste minister op Radio 1 en de RTBF.

Wat Michel betreft, komt er ook na de verkiezingen in mei geen confederalisme. 'Dat is niet mijn keuze.'

Commedia dell'arte

'Ik stel de laatste weken opnieuw een vorm van theater vast, van commedia dell'arte tussen de N-VA en de PS', vervolgde de premier.

Hij verwees naar de aankondiging van de PS om het federaal niveau te heroveren, en de reactie bij N-VA om 'iedereen naar het front te sturen'. 'De PS is de beste electorale agent van de N-VA en de N-VA is de beste electorale agent van de PS, wat ik betreur.'

De keuze van de kiezer is volgens Michel duidelijk. 'Er is enerzijds de blokkering van N-VA en anderzijds de MR die vooruit wil. Vergis u niet, de as N-VA-PS, dat is de as van de shutdown.'

Geen spijt

Spijt van de samenwerking met N-VA heeft de premier niet, zei hij, 'omdat we het communautaire in de koelkast konden stoppen'. De MR stapte in 2014 als enige Franstalige partij in de federale regering.