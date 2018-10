Technische problemen bij stemmen in Brussel

In het Brussels gewest zorgen technische problemen er voor dat 47 stembureaus niet geopend kunnen worden. Rond kwart na tien was dat aantal al terugvallen tot een dertigtal bureaus.

Vorst en Ukkel zijn het zwaarst getroffen, met respectievelijk 12 en 13 geblokkeerde kiesbureaus. Ook in Schaarbeek (6), Oudergem (5) en Evere (5) zijn er problemen. Elders in Brussel gaat het om één of twee kantoren waar kiezers voor gesloten deuren staan. De problemen zullen een geldige stembusgang niet in de weg staan, verzekert het gewest.