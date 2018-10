VVSG waarschuwt voor pensioengat in gemeentekassen

'We voelen dat we de zaken onmogelijk zullen kunnen redden', zegt VVSG-directeur Mieck Vos. Ze vraagt de federale overheid mee te betalen aan de pensioenen van de vastbenoemde gemeenteambtenaren, die door de gemeenten worden betaald.

Ook al zijn de gemeenten in het algemeen financieel gezond, de VVSG vreest dat de nieuwe gemeentebesturen onvermijdelijk in de schulden zullen raken als de federale overheid niet bijspringt. Veel gemeenteambtenaren gaan met pensioen, waardoor de kosten de volgende jaren de pan gaan uit swingen. 'Op zeven jaar tijd gaan we cijfers krijgen die we echt niet meer onder controle kunnen houden', klinkt het.