Van Grieken veroordeelt uitspraken partijgenote over homorechten

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken noemt de uitspraken van zijn partijgenote en Kamerlid Dominiek Sneppe over het homohuwelijk en adoptie door holebi's 'knullig'.

Dominiek Sneppe, een pas verkozen Kamerlid voor het Vlaams Belang, plaatste in een interview met de Krant van West-Vlaanderen vraagtekens bij de verworven holebirechten.

'Wij hebben op zich niets tegen holebi's. De vraag is alleen of ze moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver', stelde Sneppe. Op Radio 1 benadrukte ze woensdagochtend wel dat haar partij die rechten niet wil terugdraaien. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bevestigde dat later bij VTM.

'Knullig verwoord'

Van Grieken staat niet achter het standpunt van Sneppe. 'Ze heeft duidelijk gezegd dat het een persoonlijke mening is. Dat is haar recht. Ik vind wel dat ze het op een zeer knullige en onhandige manier verwoord heeft.'

Van Grieken moet op eieren lopen, want op Vlaams niveau is hij in gesprek met de N-VA. Het Vlaams Belang wil naar eigen zeggen graag meebesturen, maar op de N-VA na heeft elke partij dat uitgesloten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft voorlopig praten met het Vlaams Belang omdat hij 'het signaal van de kiezer serieus wil nemen'. Maar de N-VA heeft het moeilijk met tal van uitspraken en standpunten van het Vlaams Belang.

Geen excuus geven aan N-VA

Van Grieken wil de N-VA geen excuus geven om zijn partij aan de kant te schuiven, wat zijn uithaal naar Sneppe verklaart. 'Voor het eerst in veertig jaar hebben we een kans om mee te besturen. Als het niet lukt, het zij zo, maar ik wil het niet zelf verbrodden', stelde hij afgelopen weekend in een interview met De Tijd.

Het Vlaams Blok, de voorganger van het Vlaams Belang, kantte zich jarenlang tegen de uitbreiding van de holebirechten. De partij was een fervente tegenstander van het homohuwelijk.

Islam

De laatste jaren is het Belang haar holebistandpunt beginnen bijsturen. Een progressiever standpunt hielp de partij het verschil te maken met de conservatieve standpunten bij de islam.

Het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door holebi's zijn in ons land intussen een evidentie, in de rest van de wereld en zelfs in heel wat Europese landen zijn ze dat niet.