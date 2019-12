Van Rompuy: 'De Wever ademt machteloosheid uit'

'Bart De Wever ademt machteloosheid uit', zegt ex-voorzitter van de Europese raad Herman Van Rompuy (CD&V) in een interview in De Zondag waar hij het heeft over het moeizame verloop van de federale regeringsvorming.

In dat gesprek stelt ex-premier Van Rompuy zich vragen bij het gedrag van N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Hij stuurt aan op paars-groen opdat hij vanuit de Vlaamse regering een guerilla kan voeren tegen de federale regering. De andere leden van de Vlaamse regering gaan niet mogen toelaten daarin meegesleurd te worden'.

Op de vraag of De Wever niet tot informateur benoemd had moeten worden, antwoordt Van Rompuy dat 'het aan de koning is om daar op te antwoorden'. 'Ik zie wel dat Bart De Wever al dagen wild om zich heen slaat. Zijn gedrag roept vragen op, vind ik. Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft'.

Van Rompuy denkt dat N-VA niet wil meedoen in de nieuwe federale regering.

Op de vraag of zijn eigen partij in paars-groen moet stappen, blijft Van Rompuy op de vlakte. 'Ik ga geen adviezen geven. Ik heb me voorgenomen zo weinig mogelijk te zeggen over mijn partij. Dat is beter voor iedereen'.

Zelf heeft hij geen mooie herinneringen aan de paars-groene regering Verhofstadt I. Hij was toen oppositieleider. 'Het bindmiddel van die regering was het uitdelen van cadeautjes aan elkaar. We voelen nog steeds de gevolgen. Ik mag hopen dat dit niet opnieuw het plan wordt. We zijn toen geëindigd met een primair overschot van meer dan zes procent'.

Milieu

Van Rompuy heeft het in De Zondag ook over het klimaat. Klimaat en het herstel van de competitiviteit van onze bedrijven, vooral in nieuwe economie, zijn volgens hem de twee grote uitdagingen van Europa. 'Alle lidstaten moeten de doelstellingen van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn omzetten in beleid. 'Elk land dus', zegt Van Rompuy', of in het geval een federaal land: elke deelstaat.'

'Een indexsprong dat kan. De pensioenleeftijd verhogen ook. Maar moedige klimaatmaatregelen nemen, durft de Vlaamse regering niet. Dat begrijp ik niet' Herman Van Rompuy Voormalig voorzitter van de Europese Raad

Nog volgens Van Rompuy is de Belgische expert inzake klimaatwetgeving Jos Delbeke, terecht bijzonder boos op de Vlaamse regering omdat die haar objectieven voor 2020 niet haalt.

'Wij bengelen zelfs helemaal onderaan. De Unie als geheel haalt die doelstellingen wél. De plannen van de Vlaamse regering voor 2030 schieten opnieuw tekort. Wat wordt dat als de Commissie haar doelstellingen nog aanscherpt? Wat gaat Vlaanderen dan doen? Of zinken wij écht weg in de middelmatigheid? Een indexsprong, dat kan, de pensioenleeftijd verhogen ook, maar moedige klimaatmaatregelen, neen, dat durft men niet. Ik begrijp dat niet'.