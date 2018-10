Verbaal steekspel tussen Peeters en De Wever

'Ik snap niet waarom hij die persoonlijke aanvallen en die Calimero-rol blijft aanhouden. Dit is een eenvoudige tactiek om zichzelf tegen al de rest te plaatsen.' Dat zegt Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters aan VRT NWS in reactie op het interview met Bart De Wever in De Zevende Dag.

'Dat is totaal niet juist. Ik vraag me af waar De Wever dat haalt', reageert Peeters. 'Van in het begin hebben we duidelijk gezegd dat we enkel Vlaams Belang en de PVDA uitsluiten, omdat hun standpunten te ver van ons programma liggen. Wij sluiten niets uit. Het is aan de Antwerpenaren om hun stem uit te brengen en daarna zullen we zien.'