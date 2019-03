Vereeck niet meer op lijst Open VLD

Lode Vereeck, senator voor Open VLD, krijgt geen plaats bij de verkiezingen van mei. Vereeck kwam in opspraak na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

'Tot mijn ontgoocheling heeft de partij beslist dat ik geen plaats krijg op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei. Hoewel het parket na een uitgebreid onderzoek mijn dossier geklasseerd heeft na gebrek aan bewijs, is de partij van mening dat een serene campagne niet meer mogelijk is na de uitspraken van de Hasseltse rector.'

Dat meldt Vereeck op zijn Facebookaccount. Hij is niet alleen senator, maar ook professor aan de Universiteit Hasselt. In oktober 2018 was na klachten van studentes een onderzoek geopend naar Vereeck. Het openbaar ministerie liet deze week weten dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten en seponeert de zaak. De UHasselt zal wel nog een intern tuchtonderzoek openen.