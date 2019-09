Vlaams Belang wordt grootste partij in peiling

In een eerste online peiling na de verkiezingen van 26 mei springt het Vlaams Belang over de N-VA en wordt ze de grootste partij. Bart De Wever blijft wel de populairste politicus.

Volgens politicoloog Carl Devos is het geen verrassing dat de trend van de verkiezingen drie maanden later nog scherper te zien is in een peiling, die online is afgenomen door Ipsos in opdracht van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. En ook al moet rekening worden gehouden met een foutenmarge van meer dan 3 procent, toch is het overduidelijk dat Vlaams Belang de sterkste groeier is en blijft, terwijl het voor zowat alle andere partijen miserie troef is.

Dat de extreemrechtse partij in deze peiling naar voren komt als de grootste partij van het land, komt in de Wetstraat stevig binnen. Vlaams Belang haalde bij de verkiezingen al 18,7 procent, terwijl ze in 2014 nog flirtte met de kiesdrempel van 5 procent. In de nieuwe peiling halen Tom Van Grieken & co maar liefst 24,9 procent, wat beter is dan haar beste score ooit bij verkiezingen, in 2004.

Dramatisch

Dat de peiling dramatisch is voor zowat alle andere partijen, dreigt de onderhandelingen over een federale regering er niet makkelijker op te maken. De peiling geeft alvast aan dat de neergang bij de N-VA lijkt te zijn ingezet. Na het verlies op 26 mei gaat de partij er verder op achteruit. Met 22,7 procent halen Bart De Wever & co de slechtste score in alle peilingen sinds 2014.

Bart De Wever blijft wel de populairste politicus van Vlaanderen. CD&V-kopstuk Hilde Crevits blijft op de tweede plaats staan, N-VA-kamerlid Theo Francken sluit de top drie af.

Van de traditionele partijen kan alleen Open VLD zich met een score van 13,3 procent nog wat handhaven, de socialisten en de christendemocraten zakken evenwel door het ijs. CD&V nadert met 11,7 procent stilaan de symbolische 10 procent-drempel, terwijl de sp.a met 8,4 procent daar al ver onder is gezakt.

De sp.a laat alleen nog de PVDA achter zich, de communisten blijven stabiel rond 6 procent. Groen doet het iets beter dan bij de verkiezingen, maar het blijven kleine stapjes die vooruit worden gezet. De grote sprong voorwaarts blijft ook in deze peiling uit.

Wallonië

Aan Waalse zijde blijken de PS en de MR ondertussen zowat even groot te zijn. De PS zakt van 26,1 procent naar 22,9 procent, terwijl de MR erop vooruit gaat en op 22,6 procent uitkomt. De coalitiepartners in de Waalse regering zijn dus aan elkaar gewaagd, en kunnen de strijd weer aangaan om de grootste partij te worden in het zuiden van het land.