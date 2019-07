Vlaamse formatie klaar voor versnelling

Afgelopen weekend heeft Bart De Wever een starttekst voor de regeringsvorming voorgelegd aan sp.a, Open VLD en CD&V. Het is nu wachten op de reactie.

Zes weken geleden is het ondertussen dat de Belgen een federaal, Vlaams, Waals en Brussels parlement verkozen en nog altijd worstelen de voorzitters van de Belgische politieke partijen met de puzzel van de macht die ze op basis van die verkiezingsuitslag kunnen leggen. Toch lijkt beetje bij beetje iets in beweging te komen.

Afgelopen weekend heeft Vlaams formateur Bart De Wever een tekst voorgelegd aan sp.a, CD&V en Open VLD, melden meerdere media. Die wordt maandag op het partijbestuur van de N-VA besproken en wellicht ook op dat van de andere partijen. Het Vlaams Belang en Groen kregen de tekst niet. De PVDA was eerder al niet meer uitgenodigd voor regeringsgesprekken in Vlaanderen.

Op basis van de nota en de reactie er op kan De Wever dan de keuze maken met wie hij in zee gaat. Een van de mogelijkheden is voortdoen met de Zweedse coalitie - N-VA, CD&V, Open VLD. Een andere optie is de Bourgondische coalitie uit de stad Antwerpen - N-VA, sp.a, Open VLD - kopiëren in Vlaanderen.

In Brussel bestaat de kans dat de formatiegesprekken maandag formeel starten. Dat had eigenlijk vorige week moeten gebeuren, maar Open VLD, bleef weg van de startvergadering omdat de partij ook de MR aan boord wil. Maandagmorgen buigt het partijbestuur van Open VLD zich over de kwestie. Als er groen licht zou komen, kunnen de onderhandelingen met PS, Ecolo, DéFI aan Franstalige kant en Groen, Open VLD en one-brussels-sp.a aan Nederlandstalige kant van start gaan. De Brusselse formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen) hebben in elk geval een vergadering met alle onderhandelaars gepland om 14 uur in het Brussels parlement.

Federaal zit alles nog vast. De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) brengen maandagvoormiddag voor de derde keer verslag uit bij de koning, die al dan niet zal beslissen om hun opdracht te verlengen. Vorige week waren er geruchten dat hun opdracht maandag zou eindigen, maar dat werd nadien weer ontkracht.