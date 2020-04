Vlaamse liberalen herstarten voorzittersverkiezingen

Het partijbestuur van Open VLD heeft maandag beslist dat de coronapauze voor de voorzittersverkiezingen voorbij is.

Ten laatste eind mei weten we wie bij de Vlaamse liberalen Gwendolyn Rutten opvolgt als voorzitter. Dat heeft het partijbestuur van Open VLD maandag beslist.

Normaal gezien was de nieuwe voorzitter nu al bekend geweest, maar in maart besliste de partij de campagne stil te leggen wegens het coronavirus.

Ze wordt nu hervat, met de bedoeling dat op een 'serene en sobere manier' te doen. Er komt ook een online voorzittersdebat, maar een datum is nog niet geprikt.

De vier kandidaten zijn Vlaams parlementslid Els Ampe, Kamer-fractieleider Egbert Lachaert, basismilitant Stefaan Nuytten en voormalig minister Bart Tommelein. Op een van de laatste voorzittersdebatten voor het coronavirus uitbrak begin maart in Ieper bleek Lachaert de grote favoriet. Hij haalde bij de start van het debat 47 procent van de stemmen, tegenover 12 procent voor Tommelein die in eigen provincie speelde. Na het debat had Lachaert 66 procent van de aanwezigen aan zijn kant, terwijl Tommelein op 16 procent afklopte.