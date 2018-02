Vlaanderen heeft nu ook dierenpartij

De Nederlandse Partij voor de Dieren haalde bij de verkiezingen vorig jaar liefst vijf zetels in de Tweede Kamer. Nu heeft ook ons land een heuse dierenpartij: DierAnimal. Ze mikt op één zetel bij de verkiezingen in 2019.

'Je zal me niet snel op een lijst van een dierenpartij aantreffen', zegt Michel Vandenbosch, 's lands bekendste dierenrechtenactivist en voorzitter van Gaia. 'We hebben met Gaia genoeg bewezen dat we als organisatie efficiënt kunnen zijn in het bereiken van onze doelstellingen voor meer dierenrechten.'

Vandenbosch reageert afwachtend op wat de nieuwe partij voor de dieren, DierAnimal, zal bereiken.

DierAnimal is maandag door zes stichtende leden in de Press Club in Brussel voorgesteld. Het gaat niet om bekende namen, maar om vijf dertigers en een vijftiger die als dierenrechtenactivisten aan de slag zijn en willen samenwerken om zetels in het parlement te behalen, ondanks de kiesdrempel van 5 procent. De Dierenpartij in Nederland deed hen dat al voor.

Geef dieren een stem

'De Nederlandse Partij voor de Dieren haalt 3,5 procent en is de snelst groeiende partij van Nederland. We moeten op één zetel mikken bij de volgende federale verkiezingen', zegt Peter Verhaegen, een van de oprichters van DierAnimal. 'Als het niet van de eerste keer lukt, is dat geen ramp. We blijven proberen tot dieren een stem krijgen in ons politiek bestel.'

'Dier Animal is een tweetalige, unitaire partij die het lot van de dieren wil politiseren', zegt Verhaegen. De vijftiger, yogaleraar en welzijnscoach heeft sympathie voor de activiteiten van dierenrechtenorganisaties als Bite Back, Gaia en Animal Rights.

'Dieren en hun welzijn worden steeds belangrijker in onze samenleving', reageert Gaia in een persmededeling. 'Het hoeft niet te verbazen dat burgers die vinden dat partijen te weinig aandacht besteden aan dierenbelangen een politieke partij oprichten. Ze worden geïnspireerd door voorbeelden uit het buitenland.'

Onverdoofd slachten

In Vlaanderen staat het dierenwelzijn prominent op de politieke agenda. Onder meer de strijd van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA tegen het onverdoofd slachten bleef niet onopgemerkt.