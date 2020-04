Vlaanderen keurt nooddecreet hoger onderwijs goed

Het Vlaams Parlement heeft het nooddecreet voor het hoger onderwijs goedgekeurd. Daardoor kunnen universiteiten en hogescholen het academiejaar verlengen voor wie door de omstandigheden niet meteen kan afstuderen.

Het nooddecreet moet flexibiliteit geven aan de instellingen voor hoger onderwijs. Een van de wijzigingen maakt het mogelijk het academiejaar te verlengen tot na september. Dat is nodig opdat laatstejaars die door overmacht niet op tijd hun studies kunnen afronden, toch nog dit academiejaar hun diploma krijgen. Daardoor verliezen ze geen studiepunten of inschrijvingsgeld als ze later nog opleidingsonderdelen moeten beëindigen.

Daarnaast krijgen instellingen de mogelijkheid af te wijken van hun vakfiches. Die leggen per vak vast welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier het vak wordt geëvalueerd. Omdat studenten nu bijvoorbeeld moeilijk stage kunnen lopen, moest daar een mouw aan gepast worden.

Kinesist of dokter

Het nooddecreet biedt een oplossing voor opleidingen die niet leiden tot een gereglementeerd beroep, of wel, maar waar geen vast aantal stage-uren wettelijk is vastgelegd. Zo is kinesist een gereglementeerd beroep, maar mogen de opleidingen zelf bepalen hoeveel stage-uren nodig zijn.

Voor verplegers of dokters ligt dat anders: daar is wettelijk vastgelegd hoeveel uren stage ze moeten volgen. Hoewel de stages in de zorgsector in principe doorgaan, wordt gezocht naar oplossingen om ook daar te mogen afwijken van de strikte regels.