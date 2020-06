Vrijstelling belastingen voor premie zorgpersoneel

Vlozo, de sectororganisatie van de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, is in gesprek met de federale regering om eenmalige premies voor het personeel vrij te stellen van fiscale en sociale lasten.

Meerdere private ouderenvoorzieningen zijn van plan zo'n eenmalige 'dankpremie' uit te betalen aan hun personeelsleden voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Meer dan 15.000 personeelsleden komen in aanmerking.

De sector vraagt die premie vrij te stellen van fiscale en sociale lasten. Dat houdt voor de medewerker in dat bruto gelijk is aan netto. 'Door die premies vrij te stellen van lasten krijgt de federale regering de kans nogmaals haar grote waardering te tonen voor het werk van het personeel in residentiële ouderenvoorzieningen', zegt Vlozo.