Waalse wals van PS en MR doorbreekt impasse

De Parti Socialiste heeft de Franstalige liberalen in Wallonië ten dans uitgenodigd. Dat kan een domino-effect hebben voor de regeringsvorming in de rest van het land. Maar de eerste vraag is nu: doen de groenen nog mee?

Dat het vanavond een moeilijke vergadering bij Ecolo wordt, daar is iedereen zich van bewust. De beslissing van de PS om de droom van een progressieve coalitie los te laten en met de Franstalige liberalen van de MR aan het echte werk te beginnen, was de enige mogelijkheid om een stabiele Waalse regering op de been te brengen. De PS en Ecolo hebben samen geen meerderheid.

De Franstalige groenen staan nu voor een moeilijke keuze. De PS en de MR hebben samen wel een meerderheid in Wallonië, dus de groenen zijn mathematisch niet nodig. En dus moeten Jean-Marc Nollet & co. beslissen of ze alsnog voort willen doen met de PS én de MR, of dat ze voor een oppositiekuur gaan.

Voor Ecolo is dit sowieso een koude douche. Na de euforie over de verkiezingsoverwinning - volgens kwatongen waren ze intern zelfs al de ministerposten aan het verdelen - dreigen ze te verliezen bij de coalitievorming.

Echte werk

Na het afhaken van het cdH wisten de realo's bij de PS al dat men voor de Waalse formatie zou eindigen bij de MR. De voorbije weken hebben de PS en Ecolo met het zogenaamde klaproosproject - een minderheidsregering van de PS en Ecolo die steun zou krijgen vanuit het Waals Parlement - laten zien dat ze er alles aan gedaan hebben om een progressieve coalitie op de been te brengen, maar ze konden de PTB/PVDA en het cdH niet alsnog verleiden om mee te doen.

Het was een vingeroefening die nodig was zodat de PS de piste van een Waalse minderheidsregering van tafel kon vegen en aan het echte werk kon beginnen met de Franstalige liberalen.

Voor Ecolo is het nu allerminst evident om samen te gaan onderhandelen met de MR van premier Charles Michel. Beide partijen hebben elkaar zwaar bekampt in de verkiezingscampagne. Ook voor de PS is het allerminst een evidentie, want de Franstalige socialisten zetten de liberale troepen van premier Charles Michel in Franstalig België succesvol weg als de partij die uitverkoop heeft gehouden door als enige Franstalige partij in een federale regering te stappen met een overwicht van de N-VA.

Inbreken

Als Ecolo afhaakt, wordt de PS in Wallonië geconfronteerd met de nachtmerrie van een linkse oppositie, terwijl de droom was om progressieve coalities te bouwen in Franstalig België. Alleen in Brussel zou dat dan lukken: De PS, Ecolo en Défi staan in het Brussels Gewest dicht bij een akkoord. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat eind deze week de Brusselse zaak beklonken is, met aan Vlaamse zijde Open VLD, de sp.a en Groen.

Het ziet er niet naar uit dat de MR nog zal proberen in te breken in die Brusselse coalitie. De Franstalige liberalen vrezen dat ze hun hand dan overspelen, want de PS heeft die progressieve coalitie in Brussel nodig om in Wallonië en de Franse Gemeenschap - en wie weet nadien ook federaal - het aan de eigen achterban verkocht te krijgen dat ze de handen in elkaar slaat met de MR, die de voorbije vijf jaar verketterd is.

Als de PS en de MR een Waalse regering vormen, kan dat de impasse in de federale formatie doorbreken. De volgende logische stap is dan dat de PS het gesprek met de N-VA aangaat, waarbij wordt nagegaan of er een volgende stap in de staatshervorming kan worden gezet. Dat kan de weg vrijmaken naar een Bourgondische coalitie met de N-VA, de sp.a en Open VLD aan Vlaamse zijde, al dan niet aangevuld met CD&V, en de MR en de PS aan Franstalige zijde. Dat is het scenario waarmee rekening wordt gehouden.

