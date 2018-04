Wetstraat furieus over Partij Islam

Op Twitter rollen de politici vrijdag over elkaar heen om de voorstellen van de Partij Islam te veroordelen. De partij komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel.

De filosofie van de partij is gebaseerd op de Koran en de Sharia, de 'islamitische wet'. De kandidaten stellen onder meer voor om mannen vooraan te laten opstappen op de bus en vrouwen achteraan.

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is dat voorstel in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 'Kan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dit onderzoeken en klacht indienen?', vraagt hij op Twitter.

Het instituut laat weten nog geen melding te hebben ontvangen van de partij. Het zegt wel de standpunten te veroordelen, omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken. 'Ze kunnen echter niet veroordeeld worden op basis van de seksismewet. Daarvoor moet het gedrag in kwestie gericht zijn tegen één of meerdere specifieke, identificeerbare personen. Dit is hier, voor zover ons nu bekend, niet het geval.'

Ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageert op de ideeën van de partij. 'Iedereen die onze vrijheid aanvalt zal ons tegenkomen. Elke dag opnieuw', zegt ze. 'En we zijn met heel veel. Vrouwen en mannen werken, feesten, zwemmen en leven hier samen. En dat gaat zo blijven.'

Bij N-VA vallen onder meer reacties te noteren bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois en voorzitter Bart De Wever. 'De Partij Islam wil 'niet raken aan de Grondwet', maar wel mannen en vrouwen apart op de bus laten stappen', hekelt Bourgeois. Hij wijst erop dat de sharia in strijd is met de principes van de democratie en de Rechten van de Mens.