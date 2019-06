Wouter Beke bood op 26 mei ontslag aan als CD&V-voorzitter

Ook op het eerste partijbestuur na de verkiezingen kreeg Beke vragen over zijn positie. Daar is beslist hem aan te laten blijven tot aan de nieuwe voorzittersverkiezingen. Die worden dit najaar georganiseerd, op een nog te bepalen datum.

Dieptepunt

De christendemocraten haalden in Vlaanderen nog 15,4 procent van de stemmen, een verlies van 5,1 procentpunten. De partij, die op minstens 20 procent had gehoopt, verloor in het Vlaams Parlement acht zetels en in de Kamer zes.