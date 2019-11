1,5 miljoen diesels mogen in 2027 stadscentrum niet meer binnen

Van alle dieselwagens die op op dit moment in België rond rijden, zullen er binnen acht jaar anderhalf miljoen de stadscentra niet meer binnen mogen, berekende de VAB.

Het invoeren van lage-emissiezones in Belgische steden zal een immense impact hebben op veel gezinnen die vandaag met een dieselwagen rond rijden. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB dreigt daarom 'vervoersarmoede'.

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten overwegen de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) om zo de meest vervuilende voertuigen te bannen. Antwerpen heeft al een LEZ, die op 1 januari strenger wordt. Ook Gent wil er een invoeren in 2020. In de twee steden zullen daarom diesels van categorie 0 tot vier - van 2009 of ouder - niet meer mogen rijden, tenzij ze extra betalen.

VAB bekeek hoeveel van die te vervuilende auto's nog zijn ingeschreven in Vlaanderen en kwam op 619.362 auto's, meldt de organisatie in Het Laatste Nieuws. In 2025 worden de regels nog strenger, waardoor het om 1,2 miljoen wagens gaat. In 2027 gaat de lat nog hoger en mogen 1,5 miljoen auto's uit het huidige Vlaamse wagenpark de stadscentra niet in.

Laadpalen

Volgens VAB zullen veel mensen overstappen op een elektrische of plug-in hybride wagen, maar ontbreekt het voorlopig nog vaak aan de nodige laadinfrastructuur. De organisatie nam de proef op de som in de Antwerpse binnenstad en kwam naar eigen zeggen tot een 'zeer ontnuchterend resultaat'. Zo zijn er volgens VAB voor de inwoners bijvoorbeeld onvoldoende laadpalen, is de elektriciteitsprijs duur en is het logistiek omslachtig. Chauffeurs moeten namelijk kijken of er plaats is aan een oplaadpaal, de wagen er plaatsen, later terug halen en elders parkeren.

VAB vindt dat steden en gemeenten die een LEZ invoeren eerst voldoende alternatieven, zoals het voorzien van voldoende laadinfrastructuur, moeten uitwerken. De organisatie is daarvoor ook een enquête gestart op www.vab.be/lez .

Vervoersarmoede

De organisatie vindt dat steden ook meer oog moeten hebben voor de kwetsbare groepen. Het zijn vooral mensen die het financieel minder breed hebben die rijden met oudere en vaak minder propere wagens. 'Zij beschikken niet over de middelen om een propere, duurdere wagen aan te schaffen, en hun vervoersalternatieven zijn dikwijls ook zeer beperkt. Vervoersarmoede dreigt', klinkt het.