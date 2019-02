1,6 miljoen kinderen krijgen vrijdag nieuwe Vlaamse kinderbijslag

De kinderbijslag heet voortaan groeipakket en is niet langer gebaseerd op het aantal kinderen in een gezin en hun leeftijd. Elk kind dat vanaf dit jaar wordt geboren, krijgt maandelijks 163,20 euro.

Sinds Nieuwjaar heeft de federale kinderbijslag plaatsgemaakt voor een Vlaamse variant: het groeipakket. Dat is het gevolg van de zesde staatshervorming, waarbij de bevoegdheid voor de kinderbijslag is overgeheveld naar de gemeenschappen en de gewesten.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, ontvangt vanaf vrijdag zijn groeipakket. Het gaat om 1.619.799 kinderen in 917.222 gezinnen, goed voor samen 288,8 miljoen euro.

De grootste verandering van de vernieuwde kinderbijslag is er voor wie dit jaar een baby krijgt. Voortaan geldt het adagium ‘ieder kind is gelijk’. Het basisbedrag van de kinderbijslag hangt dus niet langer af van het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd, maar elk kind dat vanaf 1 januari 2019 geboren wordt, krijgt hetzelfde maandelijkse bedrag: 163,20 euro.