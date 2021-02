1 miljard euro voor heropstart Vlaamse bedrijven

De Vlaamse regering verlegt de focus van haar economisch coronabeleid van noodhulp naar de heropstart van de bedrijven.

Raast er straks een faillissementenstorm over de Vlaamse economie die het bedrijven moeilijk maakt om weer recht te krabbelen? Dat is een van de belangrijke vragen van 2021, nu uit cijfers van bedrijfsdata-expert Graydon blijkt dat een op de drie bedrijven in ademnood is.

Dat maakt dat voor het relancebeleid van de overheid een tweede fase aanbreekt. In deel een kwam het er vooral op aan de schok van de stilvallende activiteit op te vangen. Het was crisisbeleid, waarbij de overheid bedrijven moest stutten. In deel twee moeten de ondernemingen weer stevig genoeg worden om op eigen benen te staan.

'Het is hoopgevend dat de Vlaamse bedrijven de tweede lockdown veel beter hebben doorstaan dan de eerste', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Dat blijkt uit het beperkte aantal ondernemingen dat in het najaar aan de banken nog betalingsuitstel voor het aflossen van investeringskredieten vroeg.'

Zodra bedrijven niet meer geconfronteerd worden met beperkingen, moeten ze opnieuw op eigen benen staan. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid ze aan hun lot overlaat. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie

'Zodra bedrijven niet meer geconfronteerd worden met beperkingen, moeten ze opnieuw op eigen benen staan', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'Dat wil niet zeggen dat de overheid ze aan hun lot overlaat. We moeten erover waken dat de bedrijven aan krediet geraken om opnieuw op te starten.'

Solvabiliteit

De Vlaamse regering heeft voor die heropstart een budget van 1 miljard euro vrijgemaakt, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van haar relanceplannen. Het geld dient om de solvabiliteit van bedrijven - hun robuustheid op lange termijn - te vergroten.

Onder de waterlijn is die tweede fase al stil begonnen. Zo kregen 400 Vlaamse bedrijven al een coronalening op drie jaar om hun werkkapitaal weer op niveau te krijgen. Daarmee kunnen ze huur, voorraden en personeelskosten voorschieten, in afwachting van de inkomsten die pas later binnenkomen. Er is nog altijd 330 miljoen euro beschikbaar voor bijkomende coronaleningen.

Nog voor de zomer schiet ook het Welvaartsfonds uit de startblokken. Samen met banken en privé-investeerders zal dat via achtergestelde leningen 500 miljoen euro ter beschikking stellen van bedrijven. Zo'n lening wordt bij betalingsproblemen pas afgelost nadat alle andere leningen zijn terugbetaald, waardoor ze bijna als kapitaal van het bedrijf wordt beschouwd.

Winwinlening

Daarnaast verwacht de Vlaamse regering dat ze voor 200 miljoen euro aan belastingvoordelen zal geven aan wie via fiscaalvriendelijk in kmo’s investeert. De twee instrumenten daarvoor zijn de winwinlening en het vriendenaandeel. Telkens geldt een plafond van 75.000 euro per investeerder en 300.000 euro per bedrijf. De investeerder mag in beide gevallen rekenen op een belastingkrediet tot 1.875 euro per jaar.

De vierde maatregel is de handelshuurlening. De Vlaamse overheid schiet daarmee tot vier maanden huur voor aan een eigenaar die huur kwijtscheldt. Er geldt een plafond van 60.000 euro per pand.

Ruw geteld heeft de Vlaamse regering op die manier nog 1 miljard euro klaarstaan om bedrijven te helpen bij de heropstart. Daar komt bij dat ze via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nog eens anderhalf miljard euro aan overheidswaarborgen voor kredieten heeft klaarstaan. Dat toont hoe de focus verschuift van steun naar bedrijven die gesloten zijn naar steun om de problemen door te slikken en te herstarten.

Overheidsfinanciën

Ook voor de overheidsfinanciën verandert de situatie. In de eerste fase gaf de regering via premies geld uit dat niet meer terugkomt. Nu werkt ze met leningen en waarborgen en dus geld dat ze normaal moet terugzien.

Alles samen loopt de factuur van de eerste fase van het crisisbeleid al op tot 3,5 miljard euro. Bedrijven die de deuren moesten sluiten, kregen van dat bedrag de grote helft. De andere helft ging naar meer gerichte steun voor welzijn, onderwijs, cultuur, de energiefactuur van gezinnen en specifieke sectoren. Zo kreeg de dienstenchequesector 106 miljoen euro. Aardappeltelers en sierteelthouders die hun oogst verloren zagen gaan, ontvingen samen met veehouders 35 miljoen euro. Naar ondernemingen en zelfstandigen in de cultuursector ging 35 miljoen.

Voor sommige ondernemingen is die crisisfase nog altijd bezig. Voor de reissector wordt in 2021 nog 35 miljoen euro vrijgemaakt. Ook voor de horeca en de evenementensector blijft de crisissteun doorlopen. Voor de andere bedrijven breekt de tweede fase, de heropstart, stilaan aan.