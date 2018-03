1 miljard van Europese Investeringsbank voor Oosterweel

Vorige maand is de eerste spadesteek voor de Oosterweelverbinding gebeurd. Nu komt er ook goed nieuws voor de financiering ervan. De Europese Investeringsbank geeft een lening van 1 miljard euro vrij voor het mobiliteitsproject in Antwerpen. De kostprijs van de Oosterweelverbinding wordt op 4 miljard euro geraamd.

De Europese Investeringsbank verstrekt leningen voor projecten die gunstig zijn voor het milieu, de jobcreatie en de economische groei. Vlaanderen is al enkele jaren in gesprek met de EIB over Oosterweel. Maar nu is de kogel door de kerk.