10 procent meer budget voor centra geestelijke gezondheidszorg

De Vlaamse regering investeert tegen 2024 10 procent meer in de centra voor geestelijke gezondheidszorg dan aan het begin van de legislatuur. 'Een bescheiden stap in de juiste richting', klinkt het in het veld.

De coronacrisis heeft ons mentaal welzijn op de proef gesteld, bleek onlangs nog eens uit een bevraging bij 1.300 psychologen en psychiaters. Meer dan 70 procent van de therapeuten met een privépraktijk antwoordde dat de vraag naar psychische hulp is toegenomen sinds de uitbraak van de pandemie.

Omdat de wachttijden bij privépraktijken groeien, wordt gevreesd voor een stijgende toestroom bij de 19 Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Die staan in voor gespecialiseerde hulp voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. De CGG's werken met multidisciplinaire teams: in een centrum bundelen psychiaters, psychologen en orthopedagogen, maar ook ergotherapeuten en maatschappelijk werkers hun krachten.

De essentie Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) verhoogt het budget voor de geestelijke gezondheidszorg tegen 2024 met 10 procent.

De extra middelen zijn vooral toegespitst op kinderen, jongeren en jongvolwassenen onder 23. Bij die groep valt de meeste gezondheidswinst te boeken.

De structurele onderfinanciering is daarmee niet van de baan, klinkt het in het veld.

De Vlaamse regering trekt het budget voor de CGG's op. Tegen het einde van de legislatuur vloeit er 10 procent meer geld naartoe. 'Wie een psychisch probleem ontwikkelt, gaat daarvoor vaak eerst langs bij de huisarts of een eerstelijnspsycholoog. Maar met complexere problemen is een CGG het best geplaatst voor een behandeling', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Jaarlijks begeleiden de Vlaamse centra zo'n 50.000 mensen met ernstige psychische problemen.

Lees Meer Psychologen en psychiaters moeten massaal patiënten weigeren

Tot voor kort kregen ze daarvoor 72 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering. Tegen het einde van de legislatuur zal dat bedrag oplopen tot 79 miljoen euro. Een deel van die budgetverhoging voor de CGG's werd eind december doorgevoerd. Toen besliste Beke dat 4,8 miljoen euro meer gaat naar de CGG's voor de aanpak van psychische problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar.

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Daar doet Beke vanaf volgend jaar 600.000 euro bij. Dat bedrag dikt tegen 2024 aan tot 2,1 miljoen euro en is vooral bedoeld voor het vroegtijdig opsporen en vermijden van psychische problemen bij de jeugd. 'Met die financiële middelen geven we meer capaciteit aan de CGG’s om aan psychologische zorgvragen tegemoet te komen', zegt Beke.

De helft van de psychische problemen waarmee volwassenen kampen, ontstaat voor de leeftijd van 21 jaar. 'Die zijn een voedingsbodem voor latere mentale problemen of drugs- en alcoholmisbruik. De grootste gezondheidswinst kunnen we boeken door een vroege aanpak van mentale problemen bij 14- tot 25-jarigen', zei Marina Danckaerts, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KU Leuven, daarover vorige maand in De Tijd.

Muizenstap

Volgens Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog verbonden aan de UAntwerpen, is het extra budget een stap in de goede richting. 'De wachtlijsten waren zich aan het vormen aan de deuren van de gesubsidieerde zorg', zegt hij.