12.000 euro boete voor fiscaal ambtenaar die ten onrechte uitstel toekende

Een 65-jarige man uit Sint-Truiden die voor de FOD Financiën werkte, kende volgens de Hasseltse correctionele rechtbank zo'n vijf jaar lang uitstellen toe voor het indienen van fiscale aangiften in de inkomstenbelasting. Hij was daarvoor niet bevoegd en mocht geen wijzigingen aanbrengen in het informaticasysteem.

Een uitstel voor de fiscale aangifte is een absolute uitzondering die alleen mogelijk is bij ernstige redenen of overmacht. De man gaf 560 keer uitstel, ook aan bedrijven buiten zijn ambtsgebied. Hij had aangevoerd dat hij de uitstellen toekende met medeweten van zijn overste, maar de rechtbank vond daar geen bewijs voor in het dossier.