12 procent meer Vlaamse werkzoekenden dan vorig jaar

Het aantal Vlaamse werkzoekenden is in juni jaar op jaar met 11,8 procent gestegen. Tegenover mei is er wel een lichte daling.

Vlaanderen telde eind juni 195.680 niet-werkende werkzoekenden. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de VDAB. Hoewel dat er 2.600 minder zijn dan eind mei, is de impact van de coronacrisis zwaar. De jaar-op-jaarklim bedraagt 11,9 procent. De tijdelijke werkloosheid is niet in de cijfers opgenomen. De echte werkloosheidsgraad ligt dus hoger.

6,3 procent Vlaamse werkzoekendengraad De Vlaamse werkzoekendengraad bedraagt eind juni 6,3 procent.

Eind mei waren er 198.283 niet-werkende werkzoekenden. Eind april ging het om 201.757. De cijfers gaan in dalende lijn. Toch is er jaar op jaar een flinke toename door de coronacrisis. In mei van dit jaar was er bijvoorbeeld een toename van 13,9 procent. Juni was de vierde maand op rij dat het cijfer hoger lag dan een jaar eerder.

Alle provincies

Overal in Vlaanderen is de werkloosheid jaar op jaar gestegen. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg laat de crisis zich voelen. Vlaams-Brabant is de enige provincie waar het aantal werkzoekenden ook vorige maand is gestegen.