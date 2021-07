120 miljoen euro extra voor Vlaamse onderzoeksinfrastructuur

De Vlaamse regering besliste vrijdag 120 miljoen euro te investeren in labo's, onderzoekscentra, testomgevingen en andere onderzoeksapparatuur.

Nadat vorige maand duidelijk was geworden dat Vlaanderen na 17 jaar de doelstelling heeft gehaald om drie procent van het bruto binnenlands product aan onderzoek en innovatie te besteden, schakelt de Vlaamse regering in haar relancebeleid een versnelling hoger. Vrijdag werd ze het eens over 120 miljoen euro aan extra investeringen in onderzoeksinfrastructuur.

Volgens de Vlaamse minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) is de investering nodig om tot de top vijf van innovatieve regio's in Europa te blijven behoren. 'We beseffen te weinig hoeveel baanbrekende innovaties of onderzoeken onder onze neus plaatsvinden', zegt ze. 'Toonaangevende bedrijven als Johnson & Johnson, CNH Industrial en Nokia settelen zich hier niet zomaar'.

De 120 miljoen euro wordt verdeeld over 24 projecten. Geografisch zijn ze over heel Vlaanderen gespreid en hetzelfde geldt voor de sectoren die het geld krijgen. Ze gaan van de bouw tot de landbouw, van de chemie, de farma en andere industrieën tot de gezondheidszorg. Thematisch is er wel een focus: alle projecten draaien rond duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.

In Antwerpen gaat bovenop de federale steun 4 miljoen euro Vlaams geld naar Vaccinopolis, het centrum voor de evaluatie van vaccinaties. In de haven van Antwerpen komt een BlueApp-gebouw met labo's voor duurzame chemie.

In Lovenjoel, bij Leuven, komt een testboerderij onder de naam Transfarm. Op honderd hectare aan testvelden en in proefstallen zal onderzoek worden gevoerd naar de circulaire bio-economie en de manier waarop die voor Vlaamse landbouwers rendabel kan worden. De KU Leuven krijgt steun om elke cel in een kankerweefsel gedetailleerd in kaart te brengen.

In Limburg bouwen EnergyVille en de Universiteit Hasselt een labo voor waterstoftechnologie uit, met de bedoeling de prijs voor de productie van groene waterstof te doen dalen. Voorts krijgt de Hasseltse universiteit geld voor onderzoek naar de digitale transformatie van de Vlaamse industrie.

Op de site van het UZ Gent komt een testomgeving voor de farmasector, waarbij op 3.300 vierkante meter cleanrooms, labo's en kantoren worden gebouwd. Daarnaast komt ook in Gent een 'high true lab' om geneesmiddelen sneller te produceren.