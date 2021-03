13 toponderzoekers komen naar Vlaanderen

De Vlaamse regering haalt de komende vijf jaar 13 gerenommeerde wetenschappelijke onderzoekers naar Vlaanderen. De focus ligt daarbij op de gezondheidszorg.

De Vlaamse universiteiten aan de wereldtop laten meespelen. Dat was het idee achter het Odysseus-programma, dat destijds nog door toenmalig Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (Open VLD) is opgestart. De bedoeling was internationale toponderzoekers naar Vlaanderen te halen en Vlaamse toppers uit het buitenland terug te halen.

De allereerste die terugkwam, was destijds de stamcelonderzoekster Catherine Verfaillie. Andere namen waren de immunoloog en longarts Bart Lambrecht, die mee in de cockpit van het covidonderzoek zit, en Inez Germeys, die de overheid adviseert over de psychologische effecten van corona.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft nu opnieuw 13 namen klaar voor de volgende vijf jaar. Opnieuw ligt de focus op gezondheidszorg. De Amerikaan Panagiotis Ntziachristos maakt de overstap van Chicago naar de Universiteit Gent. Hij zal onderzoek doen naar geneesmiddelen die een alternatief vormen voor chemotherapie bij kinderen. Lynette Lim, een onderzoekster uit Singapore en momenteel aan het werk in King's College in Londen, zal aan de KU Leuven therapieën ontwikkelen voor hersenaandoeningen.

Leren lezen

Opnieuw keren ook enkele Vlamingen terug. Louisa Bogaerts ruilt de VU Amsterdam voor de UGent om er te werken op het menselijk leervermogen, wat ouders en leerkrachten moet helpen bij het leren lezen van kinderen. Ruben de Groote komt terug uit het Finse Jyväskylä om aan de KU Leuven te werken rond kernfysica.

Van de 13 werken er op dit moment vijf elders in de EU, vier in het Verenigd Koninkrijk, twee in de Verenigde Staten, een in Rusland en een in China.