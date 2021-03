14.000 extra personeelsleden in Vlaamse zorg

De sociale zorgpartners en de regering hebben maandag een akkoord bereikt over meer personeel in de Vlaamse zorghuizen. De komende jaren worden in de woon-zorgcentra, de gezinszorg, de kinderopvang en de socio-culturele sector zowat 3.600 personeelsleden aangeworven. De regering had bij het begin van de legislatuur 10.000 extra mensen beloofd tegen 2024.