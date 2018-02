14.200 mensen met handicap op wachtlijst

De Vlaamse regering maakte de belofte om tegen 2020 zorg te garanderen voor iedereen met een zware ondersteuningsnood. Het lijkt echter moeilijk om die belofte waar te maken, want er zijn nog 14.200 gehandicapten die wachten op een persoonsvolgend budget.

‘Dit is een megaoperatie die in de geschiedenis van de gehandicaptenzorg in ons land haar voorganger niet kent. We hebben een typisch Belgische koterij tot een volledig nieuw systeem hervormd.’ Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigde gisteren met vuur de hervorming van de gehandicaptensector die vorig jaar volledig van start ging.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Nochtans staan er nog steeds 14.200 mensen op de wachtlijst voor een budget. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Een groot deel van hen krijgt al wel enige ondersteuning, maar de belofte van de Vlaamse regering om tegen 2020 zorg te garanderen voor iedereen met een zware ondersteuningsnood is nog lang niet gerealiseerd. ‘Dat die belofte onhaalbaar is, is de olifant in de kamer die we allemaal zien. Maar we krijgen zelfs geen antwoord op de vraag of er vooruitgang is met de wachtlijst’, zegt Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a).

Er vloeit deze regeerperiode 330 miljoen euro extra naar de gehandicaptensector. Maar er zal meer nodig zijn, erkent Karina De Beule van het VAPH. ‘We verwachten dat de wachtlijst blijft groeien. De regering doet inspanningen, maar de groep van personen met een handicap stijgt door de toenemende levensverwachting jaarlijks met 5 à 7 procent. Deze hervorming gaat niet over het wegwerken van de wachtlijst, maar over de mensen meer keuzemogelijkheden geven.’

Schermvullende weergave ©Mediafin







300 euro per maand

De hervorming van de gehandicaptenzorg, nu een jaar oud, maakt dat iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood een basisbudget van 300 euro per maand krijgt. Wie meer steun nodig heeft, krijgt een persoonsvolgend budget of ‘rugzakje.’

De gehandicapte kan dat geld via een voucher bij een voorziening besteden of ermee op een andere manier de nodige ondersteuning kopen, bijvoorbeeld via thuisdiensten. Terwijl het geld vroeger naar de instellingen ging op basis van hun aantal plaatsen, gaat het nu rechtstreeks naar de mensen met een zorgnood. Zij beslissen dan zelf hoe ze hun zorg organiseren, is de redenering.

Zijn al die mensen echt tevreden of kennen ze hun nieuwe mogelijkheden niet? bart van malderen vlaams parlementslid sp.a

Alleen blijkt de overgrote meerderheid van de personen met een handicap de mogelijkheid om een plaats in een instelling voor cash te ruilen niet te gebruiken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Ruim negen op de tien behouden hun plaats in een erkende zorgvoorziening. Wie voor een budget in cash kiest, besteedt dat bedrag vooral aan dienstencheques, hulpverleners en vrijwilligers. Een beperkter deel gaat naar zaken zoals het vergoeden van familieleden of naar vervoer. Uit eerder onderzoek bleek dat veel mensen nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.

Schermvullende weergave ©Hollandse Hoogte / Wim Oskam

‘We zien nog geen grote verschuivingen’, erkent James Van Caster, de topman van het VAPH. ‘Velen behouden het zorgaanbod van het oude systeem.’ Wie pas sinds vorig jaar een persoonsvolgend budget krijgt, kiest wel meer voor variëteit in zijn zorgaanbod.

Zowel de administratie als Vandeurzen ziet er geen graten in dat de grote revolutie uitblijft. Dat geeft de zorgvoorzieningen de tijd om zich voor te bereiden op hun nieuwe rol als ‘sociale ondernemers’ en aan de overheid om de kinderziektes weg te werken. Volgens Vandeurzen wordt de impact van de hervorming pas binnen een paar jaar duidelijk.

De oppositie stelt zich wel vragen bij het gebrek aan mobiliteit. ‘De impact lijkt zeer beperkt te zijn. De vraag is hoe dat komt’, zegt Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a). ‘Zijn al die mensen echt tevreden over hun situatie of kennen ze hun nieuwe mogelijkheden niet?’