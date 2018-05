2.000 plekken bij op parkings in Rand

In de komende drie jaar komen er 1.905 plaatsen bij voor de auto en 2.143 voor de fiets , verspreid over veertien locaties. Zo ontstaan grotere combiparkings, die een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken. Het gaat om een investering van 30 miljoen euro .

Op termijn wordt de capaciteit voor auto’s meer dan verdubbeld. Het aantal parkeerplaatsen voor de auto stijgt van 5.161 vandaag naar 11.060 in de toekomst. Het aantal fietsenstallingen wordt zelfs verdrievoudigd: van 3.605 vandaag naar 11.160 in de toekomst.

De Vlaamse Rand is een van de meest filegevoelige regio’s van het land. In 2019 starten bovendien de ‘Werken aan de Ring’: een grootscheepse investering in 20 km ring rond Brussel, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km tramsporen van en naar Brussel. ‘We willen niet verbieden, maar mensen verleiden om hun wagen te laten staan’, aldus Weyts.