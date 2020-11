'2 op de 3 Vlaamse woningen kan niet genieten van 6% btw op sloop en heropbouw'

Slechts 35 tot 40 procent van de Vlaamse woningen komt in aanmerking voor de verlaagde btw op sloop- en heropbouw van de federale regering.

Begin deze maand keurde de federale ministerraad de lagere btw op sloop en heropbouw goed. Tot nog toe was er enkel een verlaagde btw van 6 procent op het slopen en weer opbouwen van woningen in 32 stedelijke gebieden. Maar in het regeerakkoord kwamen de partijen overeen om het verlaagd tarief uit te breiden naar heel het land.