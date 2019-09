23 jaar voor ex-Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken

Christian Van Eyken, die meer dan twintig jaar zetelde in het Vlaams Parlement, is veroordeeld voor moord en krijgt 23 jaar celstraf.

De correctionele rechtbank van Brussel heeft dinsdag ex-Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn partner Sylvia B. veroordeeld tot 23 jaar celstraf. Ze zijn schuldig bevonden aan de moord op Marc Dellea, de ex-man van Sylvia B.

Tussen 1995 en 2019 was Van Eyken lid van het Vlaams Parlement. Hij zat er, helemaal in het hoekje op de achterste rij van het halfrond, namens de Union Francophone, het kartel van de Franstalige partijen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel.

Linkebeek

Het Vlaams Parlement had in 2016 al beslist de parlementaire onschendbaarheid van Van Eyken op te heffen.

Van Eyken was jarenlang burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek en lid van het FDF. In het jarenlange gevecht over Brussel-Halle-Vilvoorde was hij er voorstander van het Brussels Gewest uit te breiden met Vlaamse gemeenten. In mei verloor de UF zijn zitje in het Vlaams Parlement.

Kogelwonde

Dellea werd in juli 2014 dood aangetroffen op bed in zijn woning in Laken. Zijn vrouw belde de hulpdiensten. Toen het slachtoffer achter het oor een kogelwonde bleek te hebben, opende het parket een onderzoek.