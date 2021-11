23 scholen dicht door corona

In Vlaanderen zijn momenteel 23 scholen dicht door een uitbraak van het coronavirus. Het gaat vooral om lagere scholen. 'Het is al even geleden dat het er zoveel waren', zegt de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts.

In 23 Vlaamse scholen loopt het aantal besmettingen bij leerlingen en leerkrachten zo sterk op dat ze besloten hebben tijdelijk de deuren te sluiten. Het gaat om 17 basis- en zes middelbare scholen, laat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten. De cijfers zijn een verdubbeling tegenover maandag, toen al elf scholen gesloten waren. In totaal zijn er in Vlaanderen 4.000 scholen.

'Het is al even geleden dat het er zoveel waren', zegt Michaël Devoldere, de woordvoerder van Weyts. De verwachting is dat het aantal tijdelijke sluitingen deze week verder oploopt. Volgens Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, overwegen een aantal secundaire scholen bovendien om begin december naar afstandsonderwijs over te stappen. 'Om te voorkomen dat quarantaines het examenverloop verstoren, zouden ze een week voordien deels of volledig thuisonderwijs willen aanbieden', zegt hij.

Met de stijgende besmettingscijfers in heel de samenleving besliste Weyts vorige week van het dragen van mondmaskers in het secundair opnieuw de regel te maken. Die verplichting geldt ook in het vijfde en zesde leerjaar, al mogen de mondmaskers daar wel af in de klas. Omdat de verstrengde regels afgelopen maandag ingingen, worden de effecten pas over enkele weken verwacht.

We denken niet dat het het moment is om lineaire maatregelen op te leggen, zeker niet voor de scholen waar zich geen of hooguit een klein probleem stelt. Michaël Devoldere Woordvoerder minister van Onderwijs Ben Weyts

Deze week komt Weyts normaal met cijfers over hoeveel leerlingen besmet zijn of in quarantaine zitten. Een coronaoverleg met de sociale partners over nieuwe maatregelen is voorlopig niet gepland. 'We denken niet dat het het moment is om lineaire maatregelen op te leggen, zeker niet voor de scholen waar zich geen of hooguit een klein probleem stelt. Wij denken dat die fijnmazige aanpak aangewezen is, zoals in de scholen die tijdelijk sluiten het geval is', zegt Devoldere.