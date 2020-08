34 miljoen extra voor scholenbouw

Het extra budget moet 3.600 plaatsen creëren boven op 22.400 extra plaatsen die al gepland waren. De impuls wordt toegespitst op het secundair onderwijs, vooral in regio's waar de druk het grootst is zoals de Vlaamse rand. Ook Antwerpen, Brussel en Sint-Niklaas krijgen extra capaciteit.

Voor het eerst worden middelen uitgetrokken specifiek voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Het gaat om ruim 7 miljoen euro. 'Dat is niet evident omdat een extra plaats daar zowat drie keer duurder is als een in het gewoon onderwijs. Maar de meest kwetsbare kinderen verdienen de meeste ondersteuning', zegt Weyts.