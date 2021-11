3M bijt in het zand bij Raad van State

Het bedrijf 3M had een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid opgestart bij de Raad van State, maar bijt dus in het zand. Ook de gemeente Zwijndrecht en de provincie Antwerpen vroegen de Raad van State de veiligheidsmaatregel van de Vlaamse overheid niet te verwerpen.

Dat gebeurde nadat 3M was gehoord. Volgens de Omgevingsinspectie volstond de informatie van 3M niet om duidelijkheid te brengen over de aanwezigheid van PFAS in de productieprocessen en in de emissies naar de omgeving. De inspectie besliste in overleg met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het tijdelijk stilleggen van productieprocessen de enige manier was om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen.