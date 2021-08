3M bracht Omgevingsinspectie op de hoogte van lozing in Schelde

Het chemiebedrijf 3M heeft aan de Vlaamse Omgevingsinspectie bevestigd dat het de stof FBSA gebruikt in zijn productieproces en loost in de Schelde. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe schadelijk FBSA is.

Volgens Brigitte Borgmans, de woordvoerster van het departement Omgeving waar de Vlaamse Omgevingsinspectie onder valt, heeft 3M 'bij het onderzoek van de Omgevingsinspectie van de afgelopen dagen aangegeven dat de stof FBSA voorkomt in het productieproces'. FBSA zou gebruikt worden als bijproduct en in de Schelde geloosd worden nadat het door de waterzuivering is gegaan.

Vorige week was uit een gelekte nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid gebleken dat dat 3M jarenlang en zonder vergunning de schadelijke stof FBSA geloosd zou hebben in de Schelde. Vrijdag maande de Omgevingsinspectie 3M aan uiterlijk tegen maandagavond klaarheid te scheppen over welke schadelijke stoffen het in zijn productieproces gebruikt.

Borgmans benadrukt dat de inspectie die lijst nog niet heeft doorgenomen. 'Het is belangrijk dat de inspectie de informatie die 3M maandagavond verstuurd heeft, kan onderzoeken', zegt ze. 'Een externe expert moet dan wetenschappelijk advies geven over de mogelijke gevaren van FBSA en over de risico’s voor mens en milieu.'

3M is vergund om een tiental stoffen van de PFAS-familie tot een bepaalde limiet te lozen in de Schelde. Voor FBSA is er nog geen limiet of wetenschappelijke norm. Brigitte Borgmans Woordvoerster Departement Omgeving

Dat onderzoek is volgens Borgmans cruciaal omdat erg weinig bekend is over FBSA. '3M heeft een vergunning om een tiental stoffen van de PFAS-familie, waaronder PFOS en PFOA, tot een bepaalde limiet te lozen in de Schelde. Voor FBSA is er nog geen limiet of wetenschappelijke norm. We wachten daarvoor de staalnames af die we vorige week in de Schelde deden. Die worden geanalyseerd door het Vlaams onderzoeksinstituut VITO, dat daarvoor eerst nog een standaard moet aanvragen.'