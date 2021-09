3M moet tweede keer naar PFOS-onderzoekscommissie komen

Het Amerikaanse chemieconcern 3M moet opnieuw naar de onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement komen. De 3M-top gaf de eerste keer te weinig antwoorden, zegt de commissievoorzitter.

De eerste passage van 3M in de commissie frustreerde zowat alle politieke partijen in het halfrond. Drie topmensen van het Amerikaanse chemiebedrijf, onder wie de Amerikaanse vicevoorzitter Rebecca Teeters, kwamen vorige vrijdag naar het parlement om vragen te beantwoorden over de bodemvervuiling in de omgeving van de fabriek in Zwijndrecht. Maar antwoorden deden ze alle drie amper. Teeters bleef herhalen dat PFOS niet schadelijk is voor de gezondheid.