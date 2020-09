4,3 miljard voor 'Vlaamse veerkracht'

De Vlaamse regering zal eenmalig 4,3 miljard euro investeren in welvaart en welzijn. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) bekendgemaakt bij de Septemberverklaring.

Eenmalig ruim een half miljard extra voor de zorg, meer rechters voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, middelen om de onderwijskwaliteit op te krikken en investeringen in scholenbouw, ziekenhuizen en mobiliteitswerken. Dat vormen de krachtpunten van het Vlaamse relanceplan.

Jaarlijks spreekt de Vlaamse regering de bevolking toe bij de Septemberverklaring. Dit jaar gebeurt dat onder de de donkere wolken van de coronacrisis. Daardoor ligt de nadruk vooral op hoe de maatschappelijke en economische relance kan worden gerealiseerd. 'Ondanks alle kritiek ben ik trots op hoe we de grootste dijkbreuken hebben kunnen vermijden', zei Jambon, waarmee hij de perceptie dat de Vlaamse regering de crisis slecht heeft afgehandeld wou pareren. Zeker het drama in de woonzorgcentra achtervolgt de regering. Maar ook voor maart zat de regering in moeilijk water. De Septemberverklaring vormt meer dan ooit het moment voor Jambon om zich te bewijzen als de leider van een slagkrachtige ploeg.

Ondanks alle kritiek ben ik trots op hoe we de grootste dijkbreuken hebben kunnen vermijden. Jan Jambon Vlaams minister-president

Vlaamse veerkracht

Onder het motto 'Vlaamse veerkracht' injecteert de regering 4,3 miljard in de samenleving. De regering formuleert zeven ambities. De eerste daarvan is een jaarlijkse investering in de zorg die op kruissnelheid 525 miljoen per jaar bedraagt, boven op het al aangekondigde beleid. Daarmee moet het Vlaams zorg- en welzijnspersoneel beter verloond worden en de werkdruk verminderen. Het Vlaamse zorgpersoneel is voorlopig slechter af dan wie in de federale zorg werkt. Ook de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg moeten versneld worden weggewerkt. Daar was vorige week nog ophef over, nadat de sector stelde dat het aan het huidige tempo nog 33 jaar zou duren voordat die wachtlijsten worden weggewerkt.

De tweede ambitie gaat over het efficiënter maken van de overheid. Vergunningen moeten worden makkelijker afgeleverd en de beroepsprocedures moeten korter worden. De derde ambitie is de digitale transformatie, een element dat centraal stond in het advies van de relancecomités. 'Burgers en bedrijven moeten meer controle krijgen over hun eigen data, zodat ze er doelgericht en zelfbewust mee aan de slag kunnen', zegt Jambon. De regering wil een Vlaams datanutsbedrijf oprichten om data vlot, veilig en privacybestendig te laten stromen. Ook 5G, de nieuwe standaard voor snel, mobiel internet, moet snel worden uitgerold.

Leven met corona

De vierde ambitie is duurzame innovatie. Dat gaat van de Blue Deal om meer water vast te houden en droogte tegen te gaan, over renovatie tot 150 miljoen extra voor fietsinfrastructuur. Breder vormt de vijfde ambitie investeringen in publieke werken die volgens de relancecomités belangrijker dan ooit zijn. Het gaat dan om schoolgebouwen, ziekenhuizen, sportinfrastructuur, het 5G-netwerk en mobiliteitswerken.

Daarnaast wil de regering nadenken over hoe we kunnen blijven omgaan met de pandemie. 'Een moeilijk evenwicht soms, tussen absolute vrijheid en enkele beperkingen', aldus Jambon. 'Hoe bereiken we dat onze scholen maximaal open blijven? Hoe bezorgen we onze senioren in de woonzorgcentra een menselijke en veilige oude dag?'

Ook de evenementensector moet meer perspectief krijgen. Via het investeringsvehikel PMV wordt 1 miljard euro uitgetrokken voor goedkope achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties. Daarnaast komt er 3,4 miljard euro aan waarborgcapaciteit.

Onderwijskwaliteit

Tot slot wil de regering elk jaar 250 miljoen euro uittrekken om de kwaliteit van het onderwijs te boosten. Ook in de digitalisering van het onderwijs wordt geïnvesteerd. Of elk kind binnenkort een pc heeft, zoals de experten vroegen, werd niet verduidelijkt in de speech. Daarnaast blijft de regering vasthouden aan de ambitie om tegen het eind van de legislatuur de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80 procent. 'Dat vergt een mentaliteitswijziging. De Vlaamse regering gaf aan een gespecialiseerd bureau de opdracht voor een groot strategisch project, waarbij we alle Vlamingen willen enthousiasmeren en betrekken bij de technologische revolutie die aan de gang is', aldus de minister-president.

De Vlaamse democratie mag op geen enkele manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus. Jan Jambon Vlaams minister-president