4,5 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept in haven van Hamburg

De Duitse douane heeft in een container in de haven van Hamburg 4,5 ton cocaïne aangetroffen. De container, die officieel sojabonen bevatte, was afkomstig uit Montevideo (Uruguay) en had Antwerpen als bestemming.

De douanebeambten hadden de container geopend en vonden er 211 zwarte sportzakken, met daarin 4.200 pakjes cocaïne. 'Het is de grootste hoeveelheid drugs die in één keer in beslag genomen werd in Duitsland', blijkt vrijdag uit een mededeling van de douane in Hamburg. De drugs hebben een straatwaarde van zowat 1 miljard euro.