43 Vlaamse gemeenten zoeken best een fusiepartner

18 van de 43 gemeenten die niet goed scoren op de drie parameters, en dus best een fusiepartner zoeken, liggen in Vlaams-Brabant. Het gaat vooral om gemeenten in het Hageland, zoals Glabbeek, Kortenaken en Bekkevoort. In Limburg en West-Vlaanderen gaat het om zeven gemeenten, in Oost-Vlaanderen om zes en in Antwerpen om vijf gemeenten. In 16 plaatsen is CD&V de grootste partij. Dat is van belang omdat ook politieke motieven een fusie kunnen vooruithelpen of bemoeilijken. In een op de drie kleine gemeenten won een lokale lijst in oktober 2018, waardoor de werkelijke score voor CD&V wellicht nog hoger ligt.