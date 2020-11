50 miljoen meer voor groene warmte

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) trekt 50 miljoen euro extra uit voor investeringen in groene warmte en in de recuperatie van restwarmte. 'Daar zijn grote winsten voor het klimaat te boeken.'

Vandaag halen we 95 procent van onze warmte uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Slechts 5 procent is afkomstig van groene energiebronnen, zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). 'Door bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven te gebruiken en meer groene warmte te produceren zijn grote winsten voor het klimaat te boeken', zegt Demir.

Ze zal de komende twee jaar 50 miljoen euro extra investeren in projecten die groene warmte opwekken of restwarmte recupereren. Dit jaar heeft de minister 21 miljoen euro uitgetrokken voor hernieuwbare energieprojecten. 10 miljoen is toegewezen aan een twintigtal initiatieven, die 17 kilometer extra warmtenet uitrolden. Voor de resterende 11 miljoen euro kunnen projecten tot vandaag aanvragen voor steun indienen.