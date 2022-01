50 procent meer vacatures in 2021

Het aantal vacatures bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB was afgelopen jaar 'historisch hoog'. Vooral de vacatures voor kortgeschoolden zitten in de lift.

In 2021 werden 362.510 vacatures gemeld aan de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat is de helft (50,5 procent) meer dan in 2020. Het laatste half jaar lag het aantal vacatures zelfs 'historisch hoog'.

De VDAB kreeg in de maand december zo'n 28.900 vacatures binnen. Dat zijn er 3.200 minder dan in november, maar wel nog altijd 58 procent meer dan december 2020.

Kortgeschoolden

Vooral het aantal vacatures voor kortgeschoolden is flink toegenomen, met driekwart meer vacatures. Alleen al in de Antwerpse haven staan meer dan 7.000 vacatures open. 'Deze maand zien we opnieuw een forse toename van het aantal vacatures waar geen diploma vereist is. Dat kan voor heel wat arbeidskansen zorgen voor kortgeschoolden', aldus Crevits.