500.000 mondmaskers dan toch goedgekeurd na retourtje Zwitserland

500.000 mondmaskers, die de Vlaamse overheid in het voorjaar bestelde maar werden afgekeurd door een ontbrekende sticker, kunnen nu dan toch gebruikt worden. De oplossing is kafkaiaans: de maskers moesten kort de Zwitserse grens over.

Toen in het voorjaar de eerste golf van de coronapandemie woedde, deden overheden hun uiterste best om medisch materiaal, dat door de acute noodsituatie schaars was geworden, te bemachtigen. De Vlaamse overheid bestelde toen 1 miljoen FFP2-mondmaskers bij een Chinese producent, die via een invoerder naar ons land werden gebracht.

Toen de lading hier de keuring moest passeren, was er echter een probleem. Bij een deel van de dozen ontbrak een sticker die aangaf dat de maskers met tape aan de neus moeten worden vastgemaakt. 'Hoewel al die maskers identiek waren en aan alle kwaliteitsnormen voldeden, kon maar de helft goedgekeurd worden voor gebruik', zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Hij wijst erop dat op dat moment, ergens in mei, geen acute nood meer was aan mondmaskers.

Achterpoortje

'De federale procedures schrijven voor dat een nieuwe keuring onmogelijk is: een masker dat eenmaal is afgekeurd, krijgt geen tweede kans', zegt Moonens. De oplossing diende zich aan via een achterpoortje: alleen als de maskers opnieuw zouden worden ingevoerd in de EU, konden ze opnieuw gekeurd worden. Daarom reed een vrachtwagen met de 500.000 afgekeurde maskers richting Zwitserland, dat niet tot de EU behoort.