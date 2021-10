500 jobs op de tocht in volwassenenonderwijs

Als Vlaanderen de financiering van het volwassenenonderwijs niet herziet, dreigen ruim 500 voltijdse jobs verloren te gaan. De scholen vragen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) met aandrang de financiering vlot te trekken.

In het onderwijs en in het parlement leven grote bezorgdheden over de financiële toestand van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's). Volgens een document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat De Tijd in handen kreeg, moeten de centra tegen 2024 500 voltijdse medewerkers ontslaan. Dat is ongezien, want het stemt overeen met een achtste van het personeelsbestand.

Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, zit verveeld met het lek maar bevestigt de cijfers. Als Vlaanderen geen extra middelen toeschuift, moet het volwassenenonderwijs de komende jaren drastisch snoeien. In het huidige financieringssysteem zouden de inkomsten in drie jaar met ruim een tiende dalen.

Water aan de lippen

Het geld dat de overheid voor het volwassenenonderwijs vrijmaakt, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dat nam door corona een stevige duik: in september 2020 waren er ruim 100.000 inschrijvingen minder dan een jaar eerder, en ook in 2021 drukte corona de inschrijvingen. Daardoor maakt Vlaanderen minder geld vrij voor het volwassenenonderwijs. 'Het water staat die instellingen aan de lippen', zei Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) in de commissie-Onderwijs.

Bovendien zullen ze de impact van de coronacrisis nog een tijd voelen in hun subsidies. Die worden berekend op basis van het gemiddeld aantal inschrijvingen in de voorgaande drie jaren. Nog tot en met het schooljaar 2024-2025 zullen 2020 en 2021 de inkomsten en de personeelsmiddelen parten spelen. 'Het systeem vaagt schommelingen uit, maar is niet voorzien op een forse daling', zegt Carmen Wullaert, de directeur van Miras, dat in West-Vlaanderen opleidingen aanbiedt.

Arbeidsmarktgericht

Volgens de onderwijscentra zit er nog een scheeftrekking in het systeem die de CVO's financieel benadeelt. De middelen worden niet berekend per centrum, maar per opleiding. Een stijging van de inschrijvingscijfers in een specifieke opleiding leidt tot een stijging van hoogstens 0,8 procent van de middelen. Tegelijkertijd wordt een daling van de inschrijvingscijfers per opleiding wel volledig doorgerekend in de subsidies.

Onderwijscentra worden daardoor bestraft als ze nieuwe, meer arbeidsmarktgerichte opleidingen aanbieden ten koste van een vrijetijdscursus. 'We hebben de cursussen Engels en Duits afgebouwd en meer ingezet op de opleidingen zorg, kinderbegeleiding en Nederlands voor anderstaligen. We wilden inzetten op maatschappelijke noden, maar komen daardoor terecht in een neerwaartse spiraal van een tekort aan middelen', zegt Wullaert.

We wilden inzetten op maatschappelijke noden, maar staan er financieel plots slechter voor. Carmen Wullaert Directeur van het onderwijscentrum voor volwassenen Miras

'Het volwassenenonderwijs is veroordeeld tot een langzame verdamping van de middelen. Er zijn opleidingen die groter worden, maar er krimpen er ook altijd. Daardoor ga je als centrum stelselmatig achteruit', zegt Boeve.

De onderwijscentra hopen dat Vlaanderen de financiering snel herziet. Ze vragen dat de slechte jaren 2020 en 2021 geneutraliseerd worden en de groei van opleidingen volledig doortelt in de inkomsten. Ook Vandromme vraagt 'dringend duidelijkheid over de financiering. Het volwassenenonderwijs is cruciaal om mensen levenslang op te leiden en de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken', zegt ze.