55.000 ondernemers kregen hinderpremie al

De hinderpemie is voor ondernemers die door de coronamaatregelen hun zaak verplicht moeten sluiten. Het gaat om een eenmalige premie van 4.000 euro, die sinds vrijdag 27 maart kon worden aangevraagd .

Ruim 90.000 zelfstandigen vroegen de financiële tegemoetkoming al aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Bijna 55.000 ondernemers kregen het geld inmiddels op hun rekening gestort, goed voor in totaal bijna 225 miljoen euro, meldt het kabinet van Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V).

Kritiek boekhouders

Wie de premie nog niet heeft aangevraagd, kan dat nog doen tot 19 mei 2020. Vorige week was er kritiek van de boekhouders op de tool om de premie aan te vragen. Die zou te complex zijn voor een grote groep kwestbare zelfstandigen . Veel ondernemers zouden liever hun boekhouder daarvoor inschakelen, maar dan is een volmacht nodig. Niet eenvoudig, nu fysiek contact zo veel mogelijk gemeden moet worden.

De hinderpremie is er voor zelfstandigen die verplicht hun zaak moesten sluiten. Maar ook voor ondernemers die door de coronamaatregelen minder klanten over de vloer krijgen, is een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro voorzien.