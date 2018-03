618 Antwerpse kinderen hebben nog geen middelbare school

81,5 procent van de Antwerpse scholieren die zich via de centrale aanmelding voor een school inschreven, kan naar een school uit zijn top drie. 618 kinderen blijven voorlopig in de kou staan.

Net als in Gent werkt Antwerpen voor de eerste keer met een online aanmeldingssysteem voor de middelbare scholen. Via die centrale aanmelding proberen de steden de plaatsen eerlijker te verdelen en schoolkamperen te vermijden.

Ik begrijp dat elke ouder de beste school wil voor zijn of haar kind en het belanden op de wachtlijst bijgevolg frustratie teweeg brengt/ Claude Marinower Antwerpse schepen van Onderwijs Open VLD

81,5 procent van de kinderen heeft een school uit zijn top drie. 618 kinderen hebben nog geen school. Maar ze moeten niet wanhopen, luidt het bij het Antwerpse stadsbestuur. 'Ik begrijp dat elke ouder de beste school voor zijn kind wil en dat op de wachtlijst belanden tot frustratie leidt', zegt de Antwerpse schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD).

'Ouders liggen daar wakker van. Ik heb daar alle begrip voor, maar er is voor elk kind in Antwerpen sowieso een plaats. Ouders zonder ticket moeten dus zeker niet panikeren, we verzekeren persoonlijke begeleiding.'

Lager onderwijs

Tot nu toe was er vooral in het lager onderwijs een capaciteitsprobleem. Die groeiende groep leerlingen schuift nu door naar het middelbaar onderwijs. De komende jaren zijn in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen 50.000 extra plaatsen nodig.

In tegenstelling tot in Gent zijn niet alle Antwerpse scholen bij het inschrijvingssysteem aangesloten. Twintig van de 64 middelbare scholen doen niet mee. Enkele specifieke scholen, zoals de zeevaartschool of de Joodse scholen, werken met aparte inschrijvingen.

In Gent konden volgens de eerste resultaten begin maart 12 procent van de kinderen niet naar hun voorkeursschool. Verschillende ouders dreigden naar de rechter te stappen. De klachten bliezen de politieke discussie over een hervorming van het inschrijvingsdecreet nieuw leven in.

De parlementaire onderhandelingen daarover zaten muurvast, maar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil nu toch een akkoord over het inschrijvingssysteem. Ze wil daar zelfs volgend schooljaar mee van start gaan.

Sociale mix

Crevits wil ook aanpakken hoe de sociale mix via het inschrijvingsbeleid wordt geregeld. Op dat heikele punt liepen de gesprekken tussen de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD steeds vast. De N-VA wil de manier waarop de sociale mix wordt georganiseerd afschaffen.

De afgelopen weken hebben de betrokken parlementsleden opnieuw intens vergaderd. Of ze erin slagen voor de paasvakantie een akkoord te vinden, is nog niet duidelijk.