81-jarige Willy Kuijpers opnieuw op N-VA-lijst in Herent

De 81-jarige Willy Kuijpers is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Herent opnieuw kandidaat op de N-VA-lijst.

Van 1970 tot 2016 zetelde hij ook in de Herentse gemeenteraad. Van 1983 tot 1988 was hij er eerste schepen en van 1995 tot 2012 burgemeester. De N-VA is met 8 zetels op 27 de grootste partij in Herent en vormt er een coalitie met de sp.a en CD&V.